Πρωταγωνιστής του Γκρέις Ανάτομι διαγνώστηκε με καρκίνο, ενώ και ο χαρακτήρας του στη σειρά παλεύει με την ίδια νόσο

ΟJames Pickens Jr. μιλά ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του. Ο πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αφού μια βιοψία εντόπισε όγκο στον αδένα του.«Δεν είναι η είδηση που θέλει κανείς να ακούσει, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο καρκίνος του προστάτη υπάρχει έντονα στην οικογένειά μου», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Black Health Matters. «Ο πατέρας μου τον είχε. Είχε πολλούς αδελφούς και αρκετοί από αυτούς τον εμφάνισαν. Θα μου έκανε εντύπωση αν δεν τον πάθαινα κι εγώ».Παρά το οικογενειακό ιστορικό του 71χρονου ηθοποιού, ο ίδιος σημείωσε ένα σημαντικό «θετικό» στοιχείο που τον βοηθά να παραμένει αισιόδοξος.«Έχω έναν πρώτο ξάδελφο 90 ετών, ο οποίος ζει ακόμα, και είχε επίσης τη νόσο», συνέχισε. «Ο γιος του το ίδιο. Και μερικοί από τους αδελφούς του. Κανείς, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχει χάσει τη ζωή του από αυτή».