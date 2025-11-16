Ashley Park και Lucien Laviscount: Κάνουν viral το αγαπημένο trend του TikTok

Το TikTok trend με τον χαρακτηριστικό ήχο «I wake in the morning and I step outside…» έχει γίνει το soundtrack αμέτρητων χιουμοριστικών βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες — και τώρα έχει και τη δική του Emily in Paris στιγμή.