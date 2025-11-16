Ashley Park και Lucien Laviscount: Κάνουν viral το αγαπημένο trend του TikTok
MARIE CLAIRE

Ashley Park και Lucien Laviscount: Κάνουν viral το αγαπημένο trend του TikTok

Οι ηθοποιοί του Emily in Paris ακολουθούν το δημοφιλέστερο sound της χρονιάς και μας δίνουν ένα πρώτο tease για την 5η σεζόν.

Ashley Park και Lucien Laviscount: Κάνουν viral το αγαπημένο trend του TikTok
Το TikTok trend με τον χαρακτηριστικό ήχο «I wake in the morning and I step outside…» έχει γίνει το soundtrack αμέτρητων χιουμοριστικών βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες — και τώρα έχει και τη δική του Emily in Paris στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης