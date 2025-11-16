Ashley Park και Lucien Laviscount: Κάνουν viral το αγαπημένο trend του TikTok
Ashley Park και Lucien Laviscount: Κάνουν viral το αγαπημένο trend του TikTok
Οι ηθοποιοί του Emily in Paris ακολουθούν το δημοφιλέστερο sound της χρονιάς και μας δίνουν ένα πρώτο tease για την 5η σεζόν.
Το TikTok trend με τον χαρακτηριστικό ήχο «I wake in the morning and I step outside…» έχει γίνει το soundtrack αμέτρητων χιουμοριστικών βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες — και τώρα έχει και τη δική του Emily in Paris στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα