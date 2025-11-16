Gwyneth Paltrow: «Ξυπνάω γεμάτη τρόμο» – Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την πρώτη της εμπειρία με το άγχος
MARIE CLAIRE

Gwyneth Paltrow: «Ξυπνάω γεμάτη τρόμο» – Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την πρώτη της εμπειρία με το άγχος

Το ειλικρινές άνοιγμα για το άγχος, την πίεση της δημόσιας ζωής και την ανάγκη για επαναφορά ισορροπίας.

Gwyneth Paltrow: «Ξυπνάω γεμάτη τρόμο» – Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την πρώτη της εμπειρία με το άγχος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Gwyneth Paltrow, στα 53 της, μοιράζεται για πρώτη φορά δημόσια ότι παλεύει με έντονο άγχος— κάτι που, όπως λέει, δεν είχε βιώσει ποτέ στο παρελθόν. Μιλώντας στο goop podcast στις 11 Νοεμβρίου, αποκάλυψε: «Για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω πολύ άγχος. Πηγαίνω για ύπνο εξαντλημένη, η καρδιά μου αρχίζει να χτυπάει και μετά έχω παρεισφρητικές σκέψεις — κάτι που δεν είχα ποτέ μου».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης