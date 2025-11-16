Gwyneth Paltrow: «Ξυπνάω γεμάτη τρόμο» – Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την πρώτη της εμπειρία με το άγχος

Η Gwyneth Paltrow, στα 53 της, μοιράζεται για πρώτη φορά δημόσια ότι παλεύει με έντονο άγχος— κάτι που, όπως λέει, δεν είχε βιώσει ποτέ στο παρελθόν. Μιλώντας στο goop podcast στις 11 Νοεμβρίου, αποκάλυψε: «Για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω πολύ άγχος. Πηγαίνω για ύπνο εξαντλημένη, η καρδιά μου αρχίζει να χτυπάει και μετά έχω παρεισφρητικές σκέψεις — κάτι που δεν είχα ποτέ μου».