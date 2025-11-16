Οι χαρακτήρες από σειρές που είναι πιο stylish από influencers
Οι χαρακτήρες από σειρές που είναι πιο stylish από influencers
Trend-setters πριν από την εποχή των social media.
Η έμπνευση για στυλ βρίσκεται παντού, και η τηλεόραση ήταν ανέκαθεν ένα μέσο που προσφέρει διαφορετικές αισθητικές ματιές. Μερικές από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες που σκεφτόμαστε δεν είναι καν πραγματικά πρόσωπα, αλλά τηλεοπτικοί χαρακτήρες. Αν και έφερναν διαφορετικά γούστα στο τραπέζι, ο κοινός παρονομαστής είναι ότι το ντύσιμό τους αναδείκνυε τον χαρακτήρα τους, λειτουργώντας ως μέσο έκφρασης πριν καν ακόμα μας συστηθούν. Παρακάτω έχουμε συλλέξει μερικές από τις αγαπημένες μας τηλεοπτικές περσόνες που θα μπορούσαν να είναι σήμερα οι πιο θαυμαστές influencers.
