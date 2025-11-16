Fashion Legacies: Κόρες διασημοτήτων που χαράζουν τον δικό τους στυλιστικό δρόμο

Έχουμε πλέον οικειοποιηθεί τον όρο «nepo baby» που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για να χαρακτηρίσει ανερχόμενους νέους κυρίως στον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας που προέρχονται από διάσημους ή επιτυχημένους γονείς -συνήθως στον ίδιο κλάδο. Συχνά, οι απόγονοι γνωστών οικογενειών καταφέρνουν να ξεχωρίζουν και προσωπικά χάρη στην δική τους παρουσία, δημιουργικότητα και φιλοδοξία.Παρακάτω έχουμε επιλέξει μερικές κόρες από διάσημους γονείς οι οποίες ξεχωρίζουν -εκτός των άλλων- για το στυλ τους και τραβάνε τα βλέμματα κάθε φορά.