«Mom Cut»: Τι είναι και γιατί το επιλέγουν οι γυναίκες σήμερα;

Για χρόνια, αυτό που ονομάζουμε «Mom Cut» κουβαλούσε ένα μικρό στίγμα: ένα κούρεμα που προέκυψε βιαστικά, ανάμεσα σε υποχρεώσεις, το οποίο είναι αφενός πρακτικό αλλά όχι απαραίτητα στιλάτο. Όμως η ομορφιά του 2025 έχει άλλη άποψη. Το Mom Cut, ή όπως το αποκαλούν οι hairstylists διεθνώς, το «Mom Chop», επιστρέφει δυναμικά και δεν αποτελεί πια ένα κούρεμα που το επιλέγουμε μόνο για λόγους ευκολίας και πρακτικότητας.