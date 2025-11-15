«Mom Cut»: Τι είναι και γιατί το επιλέγουν οι γυναίκες σήμερα;
«Mom Cut»: Τι είναι και γιατί το επιλέγουν οι γυναίκες σήμερα;

Η guest beauty editor του Marie Claire, Νατάσα Μπερέκου, μας δείχνει τον καλύτερο τρόπο το επανασυστήσουμε ως ένα κομψό, ευέλικτο και σύγχρονο κούρεμα.

«Mom Cut»: Τι είναι και γιατί το επιλέγουν οι γυναίκες σήμερα;
Για χρόνια, αυτό που ονομάζουμε «Mom Cut» κουβαλούσε ένα μικρό στίγμα: ένα κούρεμα που προέκυψε βιαστικά, ανάμεσα σε υποχρεώσεις, το οποίο είναι αφενός πρακτικό αλλά όχι απαραίτητα στιλάτο. Όμως η ομορφιά του 2025 έχει άλλη άποψη. Το Mom Cut, ή όπως το αποκαλούν οι hairstylists διεθνώς, το «Mom Chop», επιστρέφει δυναμικά και δεν αποτελεί πια ένα κούρεμα που το επιλέγουμε μόνο για λόγους ευκολίας και πρακτικότητας.

