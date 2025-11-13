Inflated outerwear: Το must-have πανωφόρι του χειμώνα επανέρχεται πιο κομψό από ποτέ

Ο καιρός του puffer coat πλησιάζει. Ναι, έρχεται εκείνη η στιγμή του χρόνου που οι δρόμοι γεμίζουν με κάθε πιθανή εκδοχή του φουσκωτού μπουφάν, από τα κλασικά μαύρα μέχρι τα πιο statement και χρωματιστά.