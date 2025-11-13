Love Actually: Δύο από τους πρωταγωνιστές συνεργάζονται ξανά 22 χρόνια μετά την ταινία (εικόνες)

ΗMartine McCutcheon και ο Thomas Brodie-Sangster συναντιούνται ξανά, 22 χρόνια μετά την εμβληματική ταινία Love Actually, για να πρωταγωνιστήσουν μαζί σε μια νέα διαφήμιση που αναμένεται να κυκλοφορήσει την περίοδο των γιορτών.Οι δύο ηθοποιοί εθεάθησαν να γυρίζουν το νέο τους project την Πέμπτη (6 Νοεμβρίου) στο Λονδίνο.Η Martine McCutcheon φορούσε το ίδιο κόκκινο παλτό που έκανε διάσημο ο χαρακτήρας της, Natalie, στην ταινία του 2003, ενώ το σετ είχε μεταμορφωθεί σε ένα αληθινό χειμωνιάτικο παραμύθι.Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Ήταν σαν να γυρίσαμε πίσω στον χρόνο. Το να βλέπεις τη Martine ξανά με εκείνο το κόκκινο παλτό έκανε όλους να ανατριχιάσουν. Υπήρχε χιόνι, λαμπάκια και εκείνο το χαρακτηριστικό λονδρέζικο φόντο. Ήταν καθαρή χριστουγεννιάτικη μαγεία», αναφέρει η Sun σε ρεπορτάζ της.