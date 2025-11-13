Πώς μικρότεροι, γαλλικοί οίκοι τραβούν την προσοχή των πελατών από τους κορυφαίους οίκους μόδας
Είναι αυτή η εποχή της «προσιτής πολυτέλειας»;

Πριν από λίγες ημέρες, ημέρες, οι Financial Times δημοσίευσαν ένα άρθρο με τίτλο «Οικονομικά προσιτά γαλλικά brands δελεάζουν τους πελάτες των μεγάλων οίκων πολυτελείας». Το θέμα δεν είναι καινούριο, αλλά τα τελευταία χρόνια αποκτά ιδιαίτερη δυναμική: η πολυτέλεια δεν ορίζεται αποκλειστικά από τις εξωφρενικές τιμές των καθιερωμένων οίκων, αλλά από τον συνειδητό ορισμό του τι σημαίνει ποιότητα σήμερα.

 Οι παραδοσιακοί οίκοι πολυτελείας έχουν αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές τους, συχνά χωρίς να συνοδεύεται αυτό από αντίστοιχη βελτίωση στην ποιότητα ή στην εμπειρία. Το αποτέλεσμα; Ακόμη και πιστοί πελάτες αρχίζουν να αναρωτιούνται αν η αξία ενός κομματιού αντανακλά πράγματι την τιμή του.

