Η γαλλική πόλη που σερβίρει υψηλή γαστρονομία με ένα ευρώ
Η Μασσαλία έχει έναν ενδιαφέροντα και κοινωνικά ωφέλιμο θεσμό

Το Le République, στη Μασσαλία, έχει πελάτες που μπορεί να μην έχουν επισκεφτεί ποτέ ξανά εστιατόριο. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς θα πληρώσουν ένα ευρώ για ένα γεύμα υψηλής γαστρονομίας που αποτελείται από τρία πιάτα. Το Le République είναι ένα από τα περίπου δέκα κοινωνικά εστιατόρια της γαλλικής πόλης, που παρουσιάζει το BBC σε νέο ρεπορτάζ του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το L’Après M, πρώην McDonald’s που σερβίρει gourmet burgers τα οποία επιμελείται ένας σεφ βραβευμένος με τρία Michelin.

