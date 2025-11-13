Ο Καναδάς διεκδικεί μια θέση στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

ΟΚαναδάς φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής του στον πιο λαμπερό μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης – και η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.Στο νέο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της χώρας, ανάμεσα σε δεκάδες σελίδες οικονομικών προβλέψεων και σχεδίων για περικοπές στον δημόσιο τομέα, υπήρχε μια μικρή αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναφορά: η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CBC/Radio-Canada προκειμένου να διερευνήσει τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision.Ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός Οικονομικών François-Philippe Champagne επιβεβαίωσε ότι η ιδέα προήλθε «από εκείνους που ήδη συμμετέχουν», χωρίς να διευκρινίσει αν αναφέρεται σε συγκεκριμένες χώρες ή στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό.Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Καναδά, CBC/Radio-Canada, είναι συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, όπως και η Αυστραλία, η οποία προσκλήθηκε επίσημα να συμμετάσχει το 2015.Ο Υπουργός φάνηκε να υποδέχεται θετικά την προοπτική, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στη Eurovision θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής απομάκρυνσης από την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών και ενίσχυσης των δεσμών με την Ευρώπη.«Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου ο Καναδάς μπορεί να λάμψει», δήλωσε στο Global News, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Guardian. «Είναι θέμα προστασίας της ταυτότητάς μας – φυσικά θέλουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να δώσουμε στους ανθρώπους της τέχνης και του κινηματογράφου την ευκαιρία να ξεχωρίσουν διεθνώς. Και έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Καναδοί».