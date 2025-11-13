Το βουργουνδί γαλλικό μανικιούρ θα είναι η νο1 επιλογή μας για τους επόμενους μήνες
Το βουργουνδί γαλλικό μανικιούρ θα είναι η νο1 επιλογή μας για τους επόμενους μήνες

Κομψό, cozy και ταιριάζει με κάθε look.

Το βουργουνδί γαλλικό μανικιούρ θα είναι η νο1 επιλογή μας για τους επόμενους μήνες
Το γαλλικό μανικιούρ είναι κλασικό και πάντα θα έχει φανατικές οπαδούς. Αυτή τη σεζόν, όμως, το μπορντό χρώμα γίνεται το νέο must για την τελική πινελιά στο μανικιούρ. Η μπορντό απόχρωση αντικαθιστά την παραδοσιακή λευκή γραμμή, δίνοντας μια πιο σκούρα, κομψή και ταυτόχρονα ζεστή αίσθηση στο τελικό αποτέλεσμα.

 
Το μπορντό γαλλικό μανικιούρ είναι η τέλεια επιλογή για όσες θέλουν να προσθέσουν μια stylish νότα στην εμφάνισή τους. Ιδανικό για την εποχή, το μπορντό συνδυάζει τον κλασικό αέρα του γαλλικού με μια πιο μοντέρνα και εκλεπτυσμένη εκδοχή. Επιπλέον, το συγκεκριμένο χρώμα αποπνέει ζεστασιά και πολυτέλεια, καθιστώντας το τέλειο για τα πρώτα κρύα του χειμώνα.
