Ποια διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ θα λάβει μέρος στη φετινή χριστουγεννιάτικη συναυλία της Κέιτ Μίντλετον;

ΗKate Middleton συνεχίζει την αγαπημένη της χριστουγεννιάτικη παράδοση, αυτή τη φορά, με τη συμμετοχή μιας μεγάλης σταρ του Χόλιγουντ.Τα μεσάνυχτα της 13ης Νοεμβρίου, το Kensington Palace ανακοίνωσε ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, θα φιλοξενήσει για πέμπτη χρονιά τη χριστουγεννιάτικη συναυλία «Together at Christmas» στο Westminster Abbey του Λονδίνου, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.Ανάμεσα στα ονόματα που θα συμμετάσχουν είναι οι Kate Winslet, Hannah Waddingham, Dan Smith και Chiwetel Ejiofor. Η Kate Winslet, βραβευμένη με Όσκαρ, θα δώσει το «παρών» μετά τον διορισμό της ως πρέσβειρας του The King’s Foundation, ενός από τα προσωπικά φιλανθρωπικά ιδρύματα του Βασιλιά Καρόλου, τον περασμένο Ιούνιο.Mια βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη «σε όλες της τις μορφές»Σύμφωνα με το παλάτι, η φετινή διοργάνωση θα συνδυάζει παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία, με τη διάσημη χορωδία του Westminster Abbey να ερμηνεύει κλασικούς ύμνους και αγαπημένα κάλαντα, ενώ θα υπάρχουν και μουσικές εμφανίσεις και αναγνώσεις από τους καλεσμένους.Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι «η αγάπη σε όλες της τις μορφές». «Η βραδιά θα φέρει κοντά ανθρώπους για να γιορτάσουν την αγάπη, μέσα στις οικογένειες, στις φιλίες, στις κοινότητες ή ακόμη και στις μικρές στιγμές καλοσύνης με αγνώστους. Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει κατακερματισμένος, η αγάπη είναι η δύναμη που μας ενώνει», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.Το παλάτι πρόσθεσε πως το μήνυμα της βραδιάς θα επικεντρωθεί στη δύναμη της ενσυναίσθησης, της παρουσίας και της χαράς, σε μια εποχή όπου η σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων δοκιμάζεται.