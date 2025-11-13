Η Ντέμι Μουρ έκανε την πιο αποκαλυπτική της εμφάνιση

To naked dressing μπορεί να είναι το trend της στιγμής, αλλά η Demi Moore το υπηρετεί εδώ και καιρό με απόλυτη άνεση. Με τη βοήθεια του στιλίστα της, Brad Goreski, η ηθοποιός δοκίμασε πέρσι μια σειρά από διαφορετικές, διάφανες εμφανίσεις στην awards season, καθώς προωθούσε το horror φιλμ The Substance. Ωστόσο, για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της δραματικής σειράς Landman, χθες στη Νέα Υόρκη, η Moore τόλμησε ίσως το πιο αποκαλυπτικό της look μέχρι σήμερα.



