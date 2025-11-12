Η ιδανική διαφορά ηλικίας για να διαρκέσει μία σχέση από απόσταση και όχι μόνο

Ηείδηση ότι η Sophie Turner φέρεται να βγαίνει με τον Chris Martin προκάλεσε αμέσως σχόλια – όχι μόνο γιατί και οι δύο είναι γνωστά πρόσωπα, αλλά γιατί τους χωρίζουν σχεδόν 20 χρόνια διαφοράς ηλικίας.Η 29χρονη σταρ του Game of Thrones και ο 48χρονος frontman των Coldplay εθεάθησαν σε δείπνο, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του μουσικού από τη Dakota Johnson, με την οποία είχε σχέση επί οκτώ χρόνια. Παρότι κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται για κάτι σοβαρό ή ένα απλό ραντεβού, το θέμα που άνοιξε είναι διαχρονικό: μπορεί μια σχέση με μεγάλη διαφορά ηλικίας να αντέξει στον χρόνο;Τι λένε οι ειδικοίΣύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχει όντως μια «ιδανική» διαφορά ηλικίας για μακροχρόνιες σχέσεις και αυτή είναι από μηδέν έως τρία χρόνια.«Οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια με μικρή ηλικιακή διαφορά έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα», εξηγεί η ψυχοθεραπεύτρια Eloise Skinner στη Metro.Όπως εξηγεί, αυτό οφείλεται στο ότι οι σύντροφοι βρίσκονται σε παρόμοια φάση ζωής, με αντίστοιχες εμπειρίες, προτεραιότητες και ρυθμούς. «Όταν οι ηλικίες είναι κοντινές, είναι πιο πιθανό να έχετε παρόμοια οικονομικά στάνταρ, συνήθειες και στόχους – από τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα χρήματά σας μέχρι την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας ή οικογένειας», αναφέρει η Skinner.Η ειδικός προσθέτει πως ακόμη και πρακτικά ζητήματα, όπως η φυσική αντοχή ή οι δραστηριότητες της καθημερινότητας, γίνονται πιο απλά όταν οι σύντροφοι κινούνται στο ίδιο «κύμα».