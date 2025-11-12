41χρονη πηδάει πάνω από ορμητικό χείμαρρο για να μεταφέρει παιδικά εμβόλια σε απομονωμένες περιοχές (βίντεο)

Τον Αύγουστο έγινε viral ένα βίντεο που δείχνει μια Ινδή, την Kamla Devi, να πηδάει πάνω από ορμητικό χείμαρρο. Η 41χρονη επαγγελματίας υγείας ρισκάρει τη ζωή της για να μεταφέρει παιδικά εμβόλια σε απομονωμένες περιοχές, μια διαδρομή που φέτος έγινε ακόμα πιο δύσκολη και επικίνδυνη εξαιτίας των έντονων μουσώνων που τις έπληξε και των καταστροφών που προκάλεσαν.