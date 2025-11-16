Πώς θα ντύνονταν σήμερα αγαπημένες ηρωίδες από κλασικά βιβλία;

Τα βιβλία είναι ταυτόχρονα συντροφιά και διέξοδος, ένας καθρέφτης που μας μεταφέρει σε άλλες ιστορίες, κόσμους και εποχές. Όσο διαφορετικές κι αν είναι οι λογοτεχνικές μας προτιμήσεις, υπάρχουν ορισμένα έργα που θεωρούνται πια κλασικά, βιβλία που σχεδόν όλοι αναγνωρίζουμε. Κάποιοι από τους ήρωές τους έχουν μια «στολή» άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητά τους, ενώ άλλοι ενσαρκώνουν απλώς το πνεύμα της εποχής ή του τόπου όπου εκτυλίσσεται η αφήγηση. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικούς εμβληματικούς χαρακτήρες της κλασικής λογοτεχνίας και φανταζόμαστε πώς θα εμφανίζονταν στον σημερινό κόσμο.Αλίκη, Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων (Lewis Caroll)Η τολμηρή Αλίκη κέρδισε τις καρδιές αναγνωστών κάθε ηλικίας από τα μήκη και πλάτη του πλανήτη όταν έπεσε στην παράλογη Χώρα των Θαυμάτων. Με έναν χαρακτήρα αδιάκριτο, παιχνιδιάρικο και τολμηρό η Αλίκη εξερεύνησε νέους και παραμυθένιους κόσμους. Στο μυαλό μας έρχεται αυτόματα με το μπλε φόρεμα που φοράει σαν κινούμενο σχέδιο της Disney. Σήμερα, θα διατηρούσε το χαρακτηριστικό μπλε της, ένα χρώμα κλασικό, αλλά πάντα σύγχρονο. Το ρούχο της θα παρέμενε πρακτικό ώστε να της προσφέρει την ελευθερία κινήσεων που θα χρειαστεί για τις περιπέτειές της αλλά θα απέπνεε και την απαραίτητη δόση μαγείας. Η Chloé και η Ulla Johnson θα αποτελούσαν πρώτη επιλογή για σύγχρονα και ονειρικά look.