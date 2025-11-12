Αλέξα Τσανγκ: Έζησε από πρώτο χέρι το τσουνάμι – Η συγκλονιστική μαρτυρία της και το «προφητικό» όνειρό της (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Αλέξα Τσανγκ: Έζησε από πρώτο χέρι το τσουνάμι – Η συγκλονιστική μαρτυρία της και το «προφητικό» όνειρό της (βίντεο)

Ήταν στην Ταϊλάνδη όταν συνέβη

Αλέξα Τσανγκ: Έζησε από πρώτο χέρι το τσουνάμι – Η συγκλονιστική μαρτυρία της και το «προφητικό» όνειρό της (βίντεο)
Η Bella Freud, σχεδιάστρια των ομώνυμων και δημοφιλών πουλόβερ, είναι η οικοδέσποινα του podcast «Fashion Neurosis». Εκεί, συνδέει τη μόδα με τις συναισθηματικές και εμμονικές πτυχές της, παίζοντας με τον ψυχαναλυτικό αέρα που παραπέμπει στον πρόγονό της, Sigmund Freud. Κάθε εβδομάδα υποδέχεται προσωπικότητες για να εξερευνήσουν μαζί πώς το στυλ και η κουλτούρα αντανακλούν τις εσωτερικές μας «νευρώσεις». Πρόσφατα, βρέθηκε καλεσμένη η Alexa Chung, η Βρετανίδα με τη διαχρονική γοητεία που συνδυάζει τον τίτλο του it-girl με το καυστικό χιούμορ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης