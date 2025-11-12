Αλέξα Τσανγκ: Έζησε από πρώτο χέρι το τσουνάμι – Η συγκλονιστική μαρτυρία της και το «προφητικό» όνειρό της (βίντεο)

Η Bella Freud, σχεδιάστρια των ομώνυμων και δημοφιλών πουλόβερ, είναι η οικοδέσποινα του podcast «Fashion Neurosis». Εκεί, συνδέει τη μόδα με τις συναισθηματικές και εμμονικές πτυχές της, παίζοντας με τον ψυχαναλυτικό αέρα που παραπέμπει στον πρόγονό της, Sigmund Freud. Κάθε εβδομάδα υποδέχεται προσωπικότητες για να εξερευνήσουν μαζί πώς το στυλ και η κουλτούρα αντανακλούν τις εσωτερικές μας «νευρώσεις». Πρόσφατα, βρέθηκε καλεσμένη η Alexa Chung, η Βρετανίδα με τη διαχρονική γοητεία που συνδυάζει τον τίτλο του it-girl με το καυστικό χιούμορ.