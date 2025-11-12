Η ηθοποιός που γνωρίσαμε από εφηβική σειρά και ήταν στέλεχος σε σέκτα εμπορίας ανθρώπων μιλά για τη δράση της (βίντεο)

ΗAllison Mack, γνωστή από τον ρόλο της στη δημοφιλή σειρά Smallville, αποκαλύπτει πως κάποτε ένιωθε γοητευμένη από την εξουσία που ασκούσε μέσα από τη συμμετοχή της στη σεξουαλική σέκτα Nxivm, μια αίσθηση που τελικά την οδήγησε στη φυλακή. Σήμερα, η ίδια αναγνωρίζει πως αυτή η συμπεριφορά ήταν «κακοποιητική».«Με ενθουσίαζε η δύναμη που ένιωθα όταν αυτά τα νέα, όμορφα κορίτσια με κοιτούσαν και με άκουγαν», λέει η 43χρονη Mack στο podcast της με τίτλο Allison After Nxivm, που σηματοδοτεί την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά την αποφυλάκισή της, περίπου δύο χρόνια πριν. «Και, ναι, η σεξουαλική διάσταση αυτής της ιστορίας ήταν συναρπαστική».Η ηθοποιός μοιράζεται αυτή την ομολογία αφού είχε δηλώσει ένοχη το 2021 για τον ρόλο της στη χειραγώγηση γυναικών ώστε να υπηρετούν τον ηγέτη της Nxivm, Keith Raniere, ο οποίος τελικά καταδικάστηκε για εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η ηθοποιός αποφυλακίστηκε το 2023 από ομοσπονδιακή φυλακή κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ ο Keith Raniere εκτίει ποινή 120 ετών κάθειρξης.Η σειρά Allison After Nxivm, σε επτά επεισόδια και παραγωγή του CBC’s Uncover, αφηγείται εν μέρει την πορεία της ηθοποιού, από το 2001, όταν εντάχθηκε στο καστ του Smallville, μέχρι τη στιγμή που χρησιμοποίησε τη φήμη της για να στρατολογήσει γυναίκες στη σέκτα Nxivm.Όπως περιγράφει, γνώρισε την Nxivm μέσω της συμπρωταγωνίστριάς της στο Smallville, Kristin Kreuk, και σύντομα συναντήθηκε με τον Raniere, ο οποίος παρουσίαζε την οργάνωση ως «ομάδα αυτοβελτίωσης» με έδρα τη Νέα Υόρκη.