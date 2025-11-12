Η Naomi Watts μας έδειξε τον πιο cool τρόπο να χτενίσουμε ένα κοντό καρέ

Η Naomi Watts αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η κομψότητα μπορεί να είναι απλή, αλλά ποτέ βαρετή. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας για τη σειρά All’s Fair, η ηθοποιός μάς χαρίζει διαδοχικά beauty moments που δίνουν άπλετη έμπνευση.Στην πρεμιέρα της σειράς στο Ρίο ντε Τζανέιρο, εμφανίστηκε με ένα ασπρόμαυρο σετ – ένα strapless peplum τοπ και μια midi φούστα σε ρίγες – που συνδύασε με μαύρες γόβες. Το μακιγιάζ της παρέμεινε φυσικό, με απαλή ροζ απόχρωση στα μάγουλα και ένα διακριτικό mauve κραγιόν, αφήνοντας τα μαλλιά της να κλέψουν την παράσταση.Η Naomi παρέμεινε πιστή στο signature κούρεμά της: ένα icy blonde, κοντό bob στο ύψος του πηγουνιού, με χωρίστρα στο πλάι και ελαφριά κίνηση στις άκρες. Αυτή τη φορά, όμως, του έδωσε μια πιο “υγρή” υφή, με τα μαλλιά μαζεμένα πίσω από τα αυτιά και μια διακριτική λάμψη που έκανε όλη τη διαφορά.