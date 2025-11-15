Πόσο θα νοικιαζόταν σήμερα το διαμέρισμα της Monica στη Νέα Υόρκη; - Το ιλιγγιώδες ποσό

Στην εποχή που οι τιμές ενοικίων έχουν εκτοξευτεί παγκοσμίως, μάλλον θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για έναν κοινό θνητό, ακόμα και με συγκάτοικο, να νοικιάσει το διαμέρισμα της Monica και της Rachel από τα «Φιλαράκια». Ο κτηματομεσίτης Daniel Chun επιχειρεί να κάνει μια εκτίμηση στην πλατφόρμα του στο Instagram και το αξιολογεί από άποψη φωτισμού με 6/10, διαρρύθμισης με 8/10 (τεράστιο σαλόνι) και τοποθεσίας 10/10.