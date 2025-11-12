Η Κέιτ Μίντλετον ρώτησε έναν βετεράνο 100 ετών το μυστικό για μακροζωία και η απάντησή του την άφησε άφωνη

ΗKate Middleton φαίνεται πως έμαθε το μυστικό της μακροζωίας, αν και δεν είναι τόσο εύκολο όσο ίσως θα περίμενε. Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκε στην τελετή μνήμης (Service of Remembrance) στο National Memorial Arboretum, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Ανακωχής. Μετά την τελετή, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει μερικούς βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.Στη διάρκεια της επίσκεψής της συνομίλησε με πολύ κόσμο και γονάτισε δίπλα στον Bill Redston, 100 ετών. Του κράτησε το χέρι και συζήτησαν για αρκετά λεπτά. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Stephanie Wareham του PA, η πριγκίπισσα εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να τον ρωτήσει ποιο είναι το μυστικό ενός τόσο μακρού και γεμάτου ζωής βίου. Εκείνος της απάντησε ότι το οφείλει στη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης κάτι που την εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο όταν έμαθε πως έτρεξε τον Μαραθώνιο του Λονδίνου στα 65 του και τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης στα 66 του.