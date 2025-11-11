Ποια είναι η αφανής ηρωίδα του στυλ στη σειρά Nobody Wants This;

Η δημοφιλής σειρά του Netflix «Nobody Wants This» επέστρεψε για δεύτερη σεζόν, με το απρόσμενο ειδύλλιο μεταξύ της αγνωστικίστριας podcaster Joanne και του ραβίνου Noah να συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, περισσότερο χώρο στο προσκήνιο αποκτούν και δευτερεύοντες χαρακτήρες, κυρίως τα αδέλφια των πρωταγωνιστών. Εμείς, όμως, έχουμε ένα άλλο style crush: τη μητέρα του Noah, την απροσπέλαστη Bina – την οποία υποδύεται η Tovah Feldshuh.