Ποια είναι η αφανής ηρωίδα του στυλ στη σειρά Nobody Wants This;
MARIE CLAIRE

Ποια είναι η αφανής ηρωίδα του στυλ στη σειρά Nobody Wants This;

Η δεύτερη σεζόν της αγαπημένης σειράς έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό.

Ποια είναι η αφανής ηρωίδα του στυλ στη σειρά Nobody Wants This;
Η δημοφιλής σειρά του Netflix «Nobody Wants This» επέστρεψε για δεύτερη σεζόν, με το απρόσμενο ειδύλλιο μεταξύ της αγνωστικίστριας podcaster Joanne και του ραβίνου Noah να συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, περισσότερο χώρο στο προσκήνιο αποκτούν και δευτερεύοντες χαρακτήρες, κυρίως τα αδέλφια των πρωταγωνιστών. Εμείς, όμως, έχουμε ένα άλλο style crush: τη μητέρα του Noah, την απροσπέλαστη Bina – την οποία υποδύεται η Tovah Feldshuh.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaie.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης