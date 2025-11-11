Μοντέλο στην πασαρέλα του Victoria’s Secret στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης, με almost nude look (βίντεο)
Μοντέλο στην πασαρέλα του Victoria’s Secret στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης, με almost nude look (βίντεο)

Γέννησε δύο εβδομάδες αργότερα

Μοντέλο στην πασαρέλα του Victoria’s Secret στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης, με almost nude look (βίντεο)
Αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα πολυάσχολη για την Jasmine Tookes: το 34χρονο μοντέλο στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης του ανέβηκε στην πασαρέλα του Victoria’s Secret με nude εσώρουχα και 3D φτερά που αναδείκνυαν τη σιλουέτα της και, δύο εβδομάδες αργότερα, υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της Juan David Borrero, ένα αγόρι, το οποίο ονόμασαν Mateo Ira Borrero.

