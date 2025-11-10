Τα πιο συχνά λάθη στο λούσιμο που κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν θαμπά
Μερικές απλές συνήθειες στο ντους μπορούν να χαρίσουν πιο υγιή, ανάλαφρα και λαμπερά μαλλιά.
Όλες έχουμε τη δική μας ρουτίνα περιποίησης (και) των μαλλιών, όμως πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί αν την κάνουμε σωστά; Το λούσιμο φαίνεται απλό, αλλά στην πραγματικότητα είναι από τα σημεία που κάνουμε τα περισσότερα λάθη. Μερικές μικρές αλλαγές αρκούν για να δείχνουν πιο καθαρά, πιο λαμπερά και με καλύτερη υφή από την πρώτη κιόλας φορά.
Βάζουμε σαμπουάν παντού
Το πιο συχνό λάθος είναι ότι απλώνουμε σαμπουάν σε όλο το μήκος των μαλλιών. Στην πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεται είναι να καθαρίσουμε καλά το τριχωτό. Εκεί συγκεντρώνεται η λιπαρότητα και τα υπολείμματα προϊόντων. Οι άκρες καθαρίζουν μόνες τους με το ξέβγαλμα, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον προϊόν που μπορεί να τις ξηράνει.
