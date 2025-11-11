Μέγκαν Μαρκλ: Το μαύρο φόρεμα με το ζιβάγκο και το σκίσιμο που τράβηξε τα βλέμματα στα γενέθλια της Κρις Τζένερ (εικόνα)
Τη στιγμή που ο πρίγκιπας Harry επέλεξε ένα κοστούμι που θύμιζε τον James Bond.
Οπρίγκιπας Harry και η Meghan Markle έκλεψαν τις εντυπώσεις στο λαμπερό πάρτι γενεθλίων της Kris Jenner, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου, στην έπαυλη του Jeff Bezos. Το event είχε θέμα James Bond και συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ. Ανάμεσά τους, η Hailey Bieber, η οποία επέλεξε μια vintage μαύρη δημιουργία του Bob Mackie με παγιέτες, εμπνευσμένη από την αισθητική του θρυλικού πράκτορα 007.
