Από την πασαρέλα στην καθημερινότητα: Μοντέλα με στυλ που αγαπάμε
Από την πασαρέλα στην καθημερινότητα: Μοντέλα με στυλ που αγαπάμε
Και μας δίνουν ιδέες για τις δικές μας εμφανίσεις.
Ηδουλειά του μοντέλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έκθεση -όχι μόνο στον κόσμο της μόδας- την επαφή με νέες τάσεις και τη συνεχή δημιουργικότητα. Αυτή η εμπειρία μπορεί είτε να βοηθήσει κάποιον να ανακαλύψει τι του ταιριάζει και να διαμορφώσει το προσωπικό του στυλ, είτε να μπερδέψει λόγω της υπερέκθεσης και των διαρκών αλλαγών.
Υπάρχουν, όμως, ορισμένα μοντέλα που κατάφεραν να ξεχωρίζουν όχι μόνο για την καριέρα τους, αλλά και για τον τρόπο που εκφράζουν τον εαυτό τους μέσα από τις ενδυματολογικές τους επιλογές εκτός πασαρέλας, δημιουργώντας ένα αναγνωρίσιμο και επιδραστικό προσωπικό στυλ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Υπάρχουν, όμως, ορισμένα μοντέλα που κατάφεραν να ξεχωρίζουν όχι μόνο για την καριέρα τους, αλλά και για τον τρόπο που εκφράζουν τον εαυτό τους μέσα από τις ενδυματολογικές τους επιλογές εκτός πασαρέλας, δημιουργώντας ένα αναγνωρίσιμο και επιδραστικό προσωπικό στυλ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα