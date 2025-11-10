Η Μισέλ Ομπάμα γράφει για το πώς τα Μέσα Ενημέρωσης είχαν εμμονή με τα χέρια της: «Ήθελαν από αυτό να με πουν διαφορετική»

Μία από τις πιο ισχυρές εικόνες κάθε Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το πρώτο επίσημο πορτρέτο της. Εκείνο που δημοσιεύεται από τον Λευκό Οίκο και φυλάσσεται στα Εθνικά Αρχεία, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας θητείας, αλλά και αποτυπώνοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία της προσωπικότητάς της, του στυλ και της παρουσίας της.Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που η Michelle Obama φωτογραφήθηκε για το δικό της πορτρέτο, φορώντας ένα μαύρο, αμάνικο φόρεμα του Αμερικανού σχεδιαστή Michael Kors. Και τώρα, η πρώην Πρώτη Κυρία μιλά ανοιχτά για τη δημόσια κατακραυγή που προκάλεσαν τότε τα γυμνά της χέρια.Στο νέο φωτογραφικό βιβλίο The Look, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρς και αποτυπώνει την εξέλιξη του στυλ της κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο, η Michelle Obama περιγράφει πώς η «εμμονή» των μέσων ενημέρωσης και του κοινού με τα γυμνά της χέρια χρησιμοποιήθηκε για να την «ετεροποιήσει», να την κάνει, δηλαδή, να μοιάζει «διαφορετική».