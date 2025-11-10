Η Μισέλ Ομπάμα γράφει για το πώς τα Μέσα Ενημέρωσης είχαν εμμονή με τα χέρια της: «Ήθελαν από αυτό να με πουν διαφορετική»
Η Μισέλ Ομπάμα γράφει για το πώς τα Μέσα Ενημέρωσης είχαν εμμονή με τα χέρια της: «Ήθελαν από αυτό να με πουν διαφορετική»
Και εξηγεί στο νέο της βιβλίο πώς αξιοποίησε τη μόδα ως εργαλείο ορατότητας και εκπροσώπησης
Μία από τις πιο ισχυρές εικόνες κάθε Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το πρώτο επίσημο πορτρέτο της. Εκείνο που δημοσιεύεται από τον Λευκό Οίκο και φυλάσσεται στα Εθνικά Αρχεία, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας θητείας, αλλά και αποτυπώνοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία της προσωπικότητάς της, του στυλ και της παρουσίας της.
Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που η Michelle Obama φωτογραφήθηκε για το δικό της πορτρέτο, φορώντας ένα μαύρο, αμάνικο φόρεμα του Αμερικανού σχεδιαστή Michael Kors. Και τώρα, η πρώην Πρώτη Κυρία μιλά ανοιχτά για τη δημόσια κατακραυγή που προκάλεσαν τότε τα γυμνά της χέρια.
Στο νέο φωτογραφικό βιβλίο The Look, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρς και αποτυπώνει την εξέλιξη του στυλ της κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο, η Michelle Obama περιγράφει πώς η «εμμονή» των μέσων ενημέρωσης και του κοινού με τα γυμνά της χέρια χρησιμοποιήθηκε για να την «ετεροποιήσει», να την κάνει, δηλαδή, να μοιάζει «διαφορετική».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που η Michelle Obama φωτογραφήθηκε για το δικό της πορτρέτο, φορώντας ένα μαύρο, αμάνικο φόρεμα του Αμερικανού σχεδιαστή Michael Kors. Και τώρα, η πρώην Πρώτη Κυρία μιλά ανοιχτά για τη δημόσια κατακραυγή που προκάλεσαν τότε τα γυμνά της χέρια.
Στο νέο φωτογραφικό βιβλίο The Look, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρς και αποτυπώνει την εξέλιξη του στυλ της κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο, η Michelle Obama περιγράφει πώς η «εμμονή» των μέσων ενημέρωσης και του κοινού με τα γυμνά της χέρια χρησιμοποιήθηκε για να την «ετεροποιήσει», να την κάνει, δηλαδή, να μοιάζει «διαφορετική».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα