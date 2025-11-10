Η εκπληκτική επανάσταση στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι: «Πιο ζωντανή η Τεχεράνη από την Τάιμς Σκουέαρ»
Η εκπληκτική επανάσταση στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι: «Πιο ζωντανή η Τεχεράνη από την Τάιμς Σκουέαρ»

Η μεταμόρφωση της χώρας χάρη στη δύναμη των γυναικών

Η εκπληκτική επανάσταση στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι: «Πιο ζωντανή η Τεχεράνη από την Τάιμς Σκουέαρ»
Οι Times σε μια αποστολή τους στο Ιράν, ιδιαίτερα στην Τεχεράνη, διαπίστωσαν από πρώτο χέρι ότι η επανάσταση των γυναικών συνεχίζεται, τρία χρόνια μετά τον θάνατο της 22χρονη Mahsa Amini, μετά τη σύλληψή της από τη λεγόμενη αστυνομία της ηθικής, επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της.

