Η εκπληκτική επανάσταση στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι: «Πιο ζωντανή η Τεχεράνη από την Τάιμς Σκουέαρ»

Οι Times σε μια αποστολή τους στο Ιράν, ιδιαίτερα στην Τεχεράνη, διαπίστωσαν από πρώτο χέρι ότι η επανάσταση των γυναικών συνεχίζεται, τρία χρόνια μετά τον θάνατο της 22χρονη Mahsa Amini, μετά τη σύλληψή της από τη λεγόμενη αστυνομία της ηθικής, επειδή δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της.