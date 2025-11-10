Αντζελίνα Τζολί: Πήγε στην Ουκρανία - Νέο βίντεο με τις σειρήνες του πολέμου σε καταφύγιο

Το νέο βίντεο της Angelina Jolie στο Instagram δεν είναι από κάποια νέα εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί – άλλωστε η ηθοποιός, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια χρησιμοποιεί συστηματικά το προφίλ της για κοινωνικούς σκοπούς. Είναι από την Ουκρανία, την οποία επισκέφτηκε αυτή την εβδομάδα «για να συναντήσω οικογένειες που ζουν στην πρώτη γραμμή», και παρουσιάζει μια σκηνή από καταφύγιο, την ώρα που ηχούν οι σειρήνες του πολέμου, με έναν τοίχο καλυμμένο από φωτογραφίες των ηρώων της χώρας, η οποία διανύει ήδη το τέταρτο έτος μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας.