Αντζελίνα Τζολί: Πήγε στην Ουκρανία - Νέο βίντεο με τις σειρήνες του πολέμου σε καταφύγιο
MARIE CLAIRE

Αντζελίνα Τζολί: Πήγε στην Ουκρανία - Νέο βίντεο με τις σειρήνες του πολέμου σε καταφύγιο

«Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, βαριά παρουσία»

Αντζελίνα Τζολί: Πήγε στην Ουκρανία - Νέο βίντεο με τις σειρήνες του πολέμου σε καταφύγιο
Το νέο βίντεο της Angelina Jolie στο Instagram δεν είναι από κάποια νέα εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί – άλλωστε η ηθοποιός, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια χρησιμοποιεί συστηματικά το προφίλ της για κοινωνικούς σκοπούς. Είναι από την Ουκρανία, την οποία επισκέφτηκε αυτή την εβδομάδα «για να συναντήσω οικογένειες που ζουν στην πρώτη γραμμή», και παρουσιάζει μια σκηνή από καταφύγιο, την ώρα που ηχούν οι σειρήνες του πολέμου, με έναν τοίχο καλυμμένο από φωτογραφίες των ηρώων της χώρας, η οποία διανύει ήδη το τέταρτο έτος μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης