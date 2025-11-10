Οι ηθοποιοί που δεν ήθελαν «συντονιστή οικειότητας» για πιο ρεαλιστικές σκηνές σεξ και γυμνού
Και κυρίως γιατί ένιωθαν άνετα με τους συνεργάτες τους
Παρόλο που ο ρόλος του συντονιστή οικειότητας ή intimacy coordinator φαίνεται να κερδίζει έδαφος στον κόσμο του κινηματογράφου μετά το #metoo, η Jennifer Lawrence δεν χρειάστηκε τις υπηρεσίες του, τουλάχιστον στις ερωτικές σκηνές που γύρισε με τον Robert Pattinson στο «Die My Love». Ο λόγος; Ένιωσε «ασφαλής» με τον συμπρωταγωνιστή της.
