Οι ηθοποιοί που δεν ήθελαν «συντονιστή οικειότητας» για πιο ρεαλιστικές σκηνές σεξ και γυμνού

Παρόλο που ο ρόλος του συντονιστή οικειότητας ή intimacy coordinator φαίνεται να κερδίζει έδαφος στον κόσμο του κινηματογράφου μετά το #metoo, η Jennifer Lawrence δεν χρειάστηκε τις υπηρεσίες του, τουλάχιστον στις ερωτικές σκηνές που γύρισε με τον Robert Pattinson στο «Die My Love». Ο λόγος; Ένιωσε «ασφαλής» με τον συμπρωταγωνιστή της.