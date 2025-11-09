«Ο πρώην σύντροφός μου θέλει να τα ξαναβρούμε – Να του πω ότι τον απάτησα;»

«

Χώρισα με τον φίλο μου πριν από τρεις εβδομάδες, έπειτα από μία σχέση δύο χρόνων. Η σχέση μας κατέληξε να γίνει φιλική, χωρίς πάθος. Ήμασταν οι καλύτεροι, αλλά η σπίθα είχε σβήσει, ό,τι κι αν προσπαθούσα να κάνω. Λίγο πριν από το τέλος της σχέσης, κοιμήθηκα με έναν πρώην μου. Δεν ήταν κάτι που το είχα σχεδιάσει, μα σκέφτηκα πως η σχέση μου δεν μπορούσε να σωθεί πια και έτσι δεν το είπα ποτέ στον σύντροφό μου. Τον καιρό που δεν ήμαστε μαζί θέλησα να ζήσω όσα είχα στερηθεί. Φίλησα μέχρι και