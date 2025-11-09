Η ηθοποιός Shay Mitchell λάνσαρε ένα skincare brand για παιδιά και το διαδίκτυο δεν το πήρε καθόλου καλά

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο των λεγόμενων “Sephora kids”, έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία σε δερματολόγους και γονείς, όμως οι sheet masks για νήπια μοιάζουν με μια νέα, ανησυχητική φάση.