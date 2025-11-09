Η ηθοποιός Shay Mitchell λάνσαρε ένα skincare brand για παιδιά και το διαδίκτυο δεν το πήρε καθόλου καλά
Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο των λεγόμενων “Sephora kids”, έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία σε δερματολόγους και γονείς, όμως οι sheet masks για νήπια μοιάζουν με μια νέα, ανησυχητική φάση.
Η ηθοποιός και επιχειρηματίας Shay Mitchell παρουσίασε πρόσφατα το νέο της εγχείρημα, το Rini, μια σειρά από sheet masks που υπόσχονται βαθιά ενυδάτωση, καταπράυνση μετά τον ήλιο και «γλυκές στιγμές φροντίδας» ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Η λεπτομέρεια που προκάλεσε τη θύελλα αντιδράσεων; Οι μάσκες αυτές είναι σχεδιασμένες για παιδιά τριών ετών.
