MARIE CLAIRE

Από την πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy για τον οίκο.

H εκπληκτική εμφάνιση της Μισέλ Ομπάμα με Chanel
ΗMichelle Obama εμφανίστηκε με ένα κοστούμι από την παρθενική συλλογή του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel, στη διάρκεια της περιοδείας της για το νέο της βιβλίο The Look. Τη συζήτησή της με τη La La Anthony προλόγισε η Leah Wyar Romito, πρόεδρος του τομέα Entertainment, Beauty & Style της People Inc.

