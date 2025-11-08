H εκπληκτική εμφάνιση της Μισέλ Ομπάμα με Chanel
H εκπληκτική εμφάνιση της Μισέλ Ομπάμα με Chanel
Από την πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy για τον οίκο.
ΗMichelle Obama εμφανίστηκε με ένα κοστούμι από την παρθενική συλλογή του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel, στη διάρκεια της περιοδείας της για το νέο της βιβλίο The Look. Τη συζήτησή της με τη La La Anthony προλόγισε η Leah Wyar Romito, πρόεδρος του τομέα Entertainment, Beauty & Style της People Inc.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα