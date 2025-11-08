Η Τζένιφερ Λόρενς σε μια απίστευτα κομψή εμφάνιση με vintage Dolce & Gabbana
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρακολούθησε προβολή της νέας της ταινίας στο Robin Williams Center στη Νέα Υόρκη.
ΗJennifer Lawrence μάς έδωσε ένα μάθημα για το πώς να υιοθετούμε το μονοχρωματικό ντύσιμο, με μια vintage εμφάνιση που επέλεξε το βράδυ της Πέμπτης για μια ακόμη εκδήλωση του Die, My Love. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρακολούθησε προβολή της νέας της ταινίας στο Robin Williams Center, ακολουθούμενη από μια συζήτηση με το SAG-AFTRA Foundation.
