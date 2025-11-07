O πρίγκιπας Χάρι ευχαρίστησε τον Καναδά για τη σύζυγό του

Οπρίγκιπας Harry έχει πολλούς λόγους να είναι ευγνώμων στον Καναδά. Ο 41χρονος Δούκας του Sussex, βετεράνος και ιδρυτικό μέλος των Invictus Games, επισκέφθηκε τη χώρα κατόπιν πρόσκλησης του True Patriot Love Foundation, σε ένα ταξίδι αφιερωμένο σε εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης (Remembrance Day), το βρετανικό αντίστοιχο της Veterans Day στις ΗΠΑ.Την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, παρευρέθηκε στο 17ο ετήσιο δείπνο τιμής του ιδρύματος στο Τορόντο, όπου αναφέρθηκε με τρυφερότητα στη σχέση της Meghan Markle με τον Καναδά.«Ειλικρινά, και πέρα από τα αστεία, αυτή η πόλη θα έχει πάντα ξεχωριστή σημασία για μένα», είπε ο πρίγκιπας Harry. «Μου χαρίσατε μια σύζυγο και φιλοξενήσατε τα Invictus Games το 2017 — δύο σταθμούς στη ζωή μου, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Μαζί ζήσαμε κάτι πραγματικά μοναδικό: τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, που λάμπει όταν άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει ξανασηκώνονται μέσα από τον αθλητισμό, τη συνεργασία και έναν νέο σκοπό. Αυτό το πνεύμα, η αφοσίωση σε όσους υπηρετούν, είναι κάτι που ο Καναδάς ενσαρκώνει όσο καμία άλλη χώρα».Ο Harry και η Meghan γνωρίστηκαν το 2016, ενώ εκείνη ζούσε στο Τορόντο γυρίζοντας τη σειρά Suits. Ο Δούκας πραγματοποιούσε τότε τακτικές επισκέψεις στην πόλη. Λίγο πριν γίνει γνωστή η σχέση τους, το ζευγάρι είχε περάσει μαζί το Halloween στο Τορόντο, απαρατήρητο, σε ένα πάρτι με θέμα την αποκάλυψη, παρέα με την πριγκίπισσα Eugenie και τον Jack Brooksbank.