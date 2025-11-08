ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

Gig economy: Γιατί είναι πιο σκληρή για τις γυναίκες;
MARIE CLAIRE

Gig economy: Γιατί είναι πιο σκληρή για τις γυναίκες;

Ακόμα και στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις και πληρώνονται χειρότερα.

Gig economy: Γιατί είναι πιο σκληρή για τις γυναίκες;
Εναποθέσαμε πολλές ελπίδες στην υπόσχεση «πώς να κάνεις καριέρα από τον πάγκο της κουζίνας σου», δεν λάβαμε όμως υπόψη ότι στη ζούγκλα της gig economy είμαστε και πάλι το ασθενέστερο φύλο. Ζήσαμε την ανατολή της gig απασχόλησης ως το δώρο του θεού της τεχνολογίας στις γυναίκες γιατί μας προσέφερε τη δυνατότητα για ευκαιριακή εργασία για να την προσαρμόσουμε στα ωράρια των υποχρεώσεών μας, να κερδίσουμε χρήματα από τον ελεύθερο χρόνο μας ή να διευρύνουμε τον επαγγελματικό μας ορίζοντα. Τώρα όμως διαπιστώνουμε ότι αυτός μπορεί να γίνει άλλος ένας τρόπος να καθηλωνόμαστε σε βοηθητικούς ρόλους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης