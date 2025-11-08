Gig economy: Γιατί είναι πιο σκληρή για τις γυναίκες;
Gig economy: Γιατί είναι πιο σκληρή για τις γυναίκες;
Ακόμα και στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις και πληρώνονται χειρότερα.
Εναποθέσαμε πολλές ελπίδες στην υπόσχεση «πώς να κάνεις καριέρα από τον πάγκο της κουζίνας σου», δεν λάβαμε όμως υπόψη ότι στη ζούγκλα της gig economy είμαστε και πάλι το ασθενέστερο φύλο. Ζήσαμε την ανατολή της gig απασχόλησης ως το δώρο του θεού της τεχνολογίας στις γυναίκες γιατί μας προσέφερε τη δυνατότητα για ευκαιριακή εργασία για να την προσαρμόσουμε στα ωράρια των υποχρεώσεών μας, να κερδίσουμε χρήματα από τον ελεύθερο χρόνο μας ή να διευρύνουμε τον επαγγελματικό μας ορίζοντα. Τώρα όμως διαπιστώνουμε ότι αυτός μπορεί να γίνει άλλος ένας τρόπος να καθηλωνόμαστε σε βοηθητικούς ρόλους.
