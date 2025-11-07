Stay Quiet: H «πρωτοβουλία σιωπής» που προσφέρει μέχρι και δωρεάν διαμονή στη Σουηδία (βίντεο)

Στην καρδιά της νότιας Σουηδίας, η περιοχή Skåne λανσάρει ένα διαφορετικό project για ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από ηρεμία.Το πρόγραμμα “Stay Quiet”, που δημιούργησε ο τουριστικός οργανισμός Visit Skåne, προσφέρει δωρεάν διαμονή σε ξύλινες καμπίνες (stuga) μέσα στο δάσος σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο με έναν και μόνο όρο: να τηρήσουν τη σιωπή.Κάθε καμπίνα είναι εξοπλισμένη με μετρητή ντεσιμπέλ, ο οποίος καταγράφει τα επίπεδα θορύβου. Αν το επιτρεπτό όριο ξεπεραστεί, η διαμονή ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα. Ο στόχος δεν είναι η «ποινή», αλλά η υπενθύμιση της σημασίας που έχει η ηρεμία για το σώμα και το πνεύμα.Οι αιτήσεις για τη σεζόν του 2025 έχουν ήδη κλείσει, όμως το project έχει καταφέρει να κερδίσει διεθνή προσοχή. Μέσα από αυτή την πρωτότυπη ιδέα, το «Stay Quiet» επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει για τις αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία, προτείνοντας μια διαφορετική, σχεδόν θεραπευτική προσέγγιση στον τουρισμό: τη συνειδητή σιωπή.