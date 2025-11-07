Η Κάιλι Μινόγκ φόρεσε Stella McCartney στο green carpet των Earthshot Prize Awards 2025
Μια στυλιστική επιλογή απόλυτα ταιριαστή με το πνεύμα της βραδιάς.
Πριν ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει, η Kylie Minogue περπάτησε στο green carpet των Earthshot Prize Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στο Museum of Tomorrow στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τα Earthshot Prize Awards είναι από τις λίγες τελετές βραβείων όπου το χαλί δεν έχει μόνο αισθητική σημασία αλλά γιορτάζει καινοτόμους, υπερασπιστές του περιβάλλοντος και μακροπρόθεσμες λύσεις για τα πιο επείγοντα προβλήματα του πλανήτη. Γι’ αυτό και η στιλιστική επιλογή της Kylie φάνηκε αμέσως απολύτως ευθυγραμμισμένη με το πνεύμα της βραδιάς
