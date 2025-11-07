Άντονι Χόπκινς: Το bullying στο σχολείο και πώς το αντιμετώπισε- Του έλεγαν πως έχει κεφάλι ελέφαντα

Το 1992, ο Francis Ford Coppola παρουσίασε τη δική του εκδοχή του Bram Stoker’s Dracula, μια σκοτεινή, αισθησιακή κινηματογραφική εμπειρία που άφησε εποχή.Ο Gary Oldman υποδύθηκε τον ακαταμάχητο βρικόλακα, ενώ ο Anthony Hopkins ενσάρκωσε τον Van Helsing, τον ατρόμητο κυνηγό του. Εκείνη την εποχή, ο Anthony Hopkins είχε μόλις κερδίσει το Όσκαρ για τον εμβληματικό ρόλο του Dr. Hannibal Lecter στο The Silence of the Lambs (1991)- έναν ρόλο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς «δαίμονες» όλων των εποχών.Και όμως, η σχέση του με τον Δράκουλα είχε ξεκινήσει δεκαετίες πριν. Στο νέο του βιβλίο–απομνημόνευμα «We Did OK, Kid», ο ηθοποιός κάνει έναν απολογισμό της μακράς του πορείας και αποκαλύπτει πώς «γέννησε» τον χαρακτήρα που σημάδεψε την ποπ κουλτούρα.«Διαισθητικά ήξερα πώς να υποδυθώ τον Hannibal», γράφει. «Έχω τον διάβολο μέσα μου. Όλοι τον έχουμε. Ξέρω τι φοβίζει τους ανθρώπους».Μάλιστα, έχει παραδεχθεί πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, απέφευγε συστηματικά τη συμπρωταγωνίστριά του Jodie Foster, προκειμένου να διατηρηθεί η ψυχρή, αγχώδης απόσταση ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες. «Τώρα είμαστε πολύ καλοί φίλοι», σημειώνει. «Αλλά τότε, την τρόμαζα».