Έλλη Στάη και Παύλος Τσίμας στον πρώτο τους θεατρικό ρόλο σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα

Το αριστούργημα του Ivan Vyrypaev «Απόρρητο» (New Constructive Ethics) επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, μετά την περσινή επιτυχία, σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα, στο Θέατρο Διάνα. Μας μεταφέρει στο 2028 όπου το ΑΙ έχει αποκτήσει, πλέον, δική του βούληση και μπορεί να ζητάει από τους ανθρώπους να του απαντούν σε θεμελιώδη, υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα.