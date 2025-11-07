ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γιατί δεν είναι πια κουλ να έχεις followers
Γιατί δεν είναι πια κουλ να έχεις followers

Στην εποχή που τα social media γίνονται όλο και λιγότερο αυθεντικά, υποκινούμενα από την τεχνητή νοημοσύνη, η διαδικτυακή απήχηση φαίνεται να χάνει τη λάμψη της

Γιατί δεν είναι πια κουλ να έχεις followers
Οι εταιρείες που πουλούν followers και likes και που βοηθούν τους content creators να δημιουργήσουν περιεχόμενο πιο ελκυστικό και προσβάσιμο σε ευρύ κοινό, ίσως αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν έδαφος. Ένα νέο, ενδιαφέρον άρθρο στο New Yorker Magazine υποστηρίζει, ήδη από τον τίτλο του, ότι «Σήμερα είναι κουλ να μην έχεις followers».

