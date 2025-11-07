Γιατί δεν είναι πια κουλ να έχεις followers

Οι εταιρείες που πουλούν followers και likes και που βοηθούν τους content creators να δημιουργήσουν περιεχόμενο πιο ελκυστικό και προσβάσιμο σε ευρύ κοινό, ίσως αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν έδαφος. Ένα νέο, ενδιαφέρον άρθρο στο New Yorker Magazine υποστηρίζει, ήδη από τον τίτλο του, ότι «Σήμερα είναι κουλ να μην έχεις followers».