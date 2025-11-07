ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

Ερευνητές ανέπτυξαν σερβιέτες που ανιχνεύουν την ενδομητρίωση και τον καρκίνο
MARIE CLAIRE

Ερευνητές ανέπτυξαν σερβιέτες που ανιχνεύουν την ενδομητρίωση και τον καρκίνο

Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Ερευνητές ανέπτυξαν σερβιέτες που ανιχνεύουν την ενδομητρίωση και τον καρκίνο
Ερευνητές στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ζυρίχης (ETH) ανέπτυξαν για πρώτη φορά μια τεχνολογία σε σερβιέτα που ανιχνεύει βιοδείκτες στο αίμα περιόδου. Το λεγόμενο MenstruAI υπόσχεται έγκαιρες διαγνώσεις για διάφορες νόσους όπως της ενδομητρίωσης, ακόμα και μορφών καρκίνου, με τη λιγότερο επεμβατική δυνατή μέθοδο. Η διαδικασία είναι η εξής: Φοράμε τη σερβιέτα που έχει ενσωματωμένο έναν αισθητήρα και, αφού τη χρησιμοποιήσουμε, τη φωτογραφίζουμε και χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή ανάλυσης του δείγματος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης