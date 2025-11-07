Ερευνητές ανέπτυξαν σερβιέτες που ανιχνεύουν την ενδομητρίωση και τον καρκίνο
Ερευνητές ανέπτυξαν σερβιέτες που ανιχνεύουν την ενδομητρίωση και τον καρκίνο
Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
Ερευνητές στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ζυρίχης (ETH) ανέπτυξαν για πρώτη φορά μια τεχνολογία σε σερβιέτα που ανιχνεύει βιοδείκτες στο αίμα περιόδου. Το λεγόμενο MenstruAI υπόσχεται έγκαιρες διαγνώσεις για διάφορες νόσους όπως της ενδομητρίωσης, ακόμα και μορφών καρκίνου, με τη λιγότερο επεμβατική δυνατή μέθοδο. Η διαδικασία είναι η εξής: Φοράμε τη σερβιέτα που έχει ενσωματωμένο έναν αισθητήρα και, αφού τη χρησιμοποιήσουμε, τη φωτογραφίζουμε και χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή ανάλυσης του δείγματος.
