Κitten heel boots: Επιστρέφουν για το χειμώνα του 2025
Οι μπότες της σεζόν παίζουν με τις αναλογίες και εστιάζουν στην άνεση και το στυλ.
Το kitten heel εξακολουθεί να κάνει αισθητή την παρουσία του στις τάσεις της σεζόν και αυτή τη φορά συναντά ένα από τα απόλυτα must-have του χειμώνα: τις μπότες. Mιλάμε για τις kitten heel boots, σχέδια που φτάνουν μέχρι το γόνατο αλλά διαθέτουν τακούνι που δεν ξεπερνά τα 5 εκατοστά.
