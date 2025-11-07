ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

Επτά αρώματα με βάση τη βανίλια που θα φοράμε όλους τους επόμενους μήνες
MARIE CLAIRE

Επτά αρώματα με βάση τη βανίλια που θα φοράμε όλους τους επόμενους μήνες

Ίσως βρείτε εδώ το επόμενο signature άρωμά σας.

Επτά αρώματα με βάση τη βανίλια που θα φοράμε όλους τους επόμενους μήνες
Η επιλογή ενός αρώματος είναι καθαρά προσωπική υπόθεση και δύσκολα θα βρει κάποιος την επόμενη signature μυρωδιά του από μία απλή σύσταση ενός φίλου. Είναι από τα προϊόντα ομορφιάς που απαιτούν χρόνο στην έρευνα και φυσικά πολλές, πολλές δοκιμές.

 
Καθώς η αναζήτηση ενός νέου αρώματος όταν επισκέπτεστε τα καταστήματα μπορεί πραγματικά να σας μπερδέψει (ή ακόμα και να προκαλέσει κυριολεκτικά ζάλη), σας προτείνουμε να γνωρίζετε από πριν ποιες νότες προτιμάτε γενικότερα, αλλά και τις μυρωδιές που αγαπάτε στην καθημερινότητά σας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης