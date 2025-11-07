ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

Το hack του TikTok που χαρίζει τέλεια σχηματισμένες μπούκλες στα σγουρά μαλλιά
MARIE CLAIRE

Το hack του TikTok που χαρίζει τέλεια σχηματισμένες μπούκλες στα σγουρά μαλλιά

Έχει γίνει viral και όχι άδικα.

Το hack του TikTok που χαρίζει τέλεια σχηματισμένες μπούκλες στα σγουρά μαλλιά
Μία νέα μέρα, ένα νέο περίεργο hack που έγινε viral στο TikTok. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το σουρωτήρι ζυμαρικών, το οποίο η δημιουργός του video Liz Fox Roseberry (γνωστή και ως @foxcraftcustom) χρησιμοποίησε αντί για φυσούνα για να στεγνώσει τα μαλλιά της.

 
Και ενώ πολλά από τα hack που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή δεν λειτουργούν ή είναι ακόμα και επικίνδυνα, το συγκεκριμένο φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή για το τέλειο αποτέλεσμα που χαρίζει στα σγουρά μαλλιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης