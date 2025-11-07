Το hack του TikTok που χαρίζει τέλεια σχηματισμένες μπούκλες στα σγουρά μαλλιά
Έχει γίνει viral και όχι άδικα.
Μία νέα μέρα, ένα νέο περίεργο hack που έγινε viral στο TikTok. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το σουρωτήρι ζυμαρικών, το οποίο η δημιουργός του video Liz Fox Roseberry (γνωστή και ως @foxcraftcustom) χρησιμοποίησε αντί για φυσούνα για να στεγνώσει τα μαλλιά της.
Και ενώ πολλά από τα hack που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή δεν λειτουργούν ή είναι ακόμα και επικίνδυνα, το συγκεκριμένο φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή για το τέλειο αποτέλεσμα που χαρίζει στα σγουρά μαλλιά.
