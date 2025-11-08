Δύο χρόνια αφού έχασε το πόδι της από επίθεση καρχαρία, τερμάτισε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

Το 2023, δέκα μέρες πριν από το ατύχημα, είχε ολοκληρώσει τον αγώνα στην ΚοπεγχάγηΉταν το 2023, δέκα μέρες αφού είχε ολοκληρώσει τον Μαραθώνιο της Κοπεγχάγης, όταν η Ali Truwit είχε το ατύχημα που της άλλαξε τη ζωή. Ενώ έκανε snorkeling στα εξωτικά νησιά Τουρκ και Κάικος, δέχτηκε επίθεση από καρχαρία, που είχε ως συνέπεια να χάσει το αριστερό της πόδι.