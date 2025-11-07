Η Μούμια 4: Θα πρωταγωνιστούν ξανά οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις;

Περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά την τελευταία τους περιπέτεια εναντίον της μούμιας, οι Brendan Fraser και Rachel Weisz φαίνεται πως είναι έτοιμοι να ξανασμίξουν στη μεγάλη οθόνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσουν στο τέταρτο μέρος του franchise «The Mummy», όπου θα επαναλάβουν τους εμβληματικούς ρόλους τους.Οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί για τελευταία φορά το 2001, στο The Mummy Returns. Ο νέος τίτλος, που ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή τους ως του εξερευνητή Rick O’Connell και της βιβλιοθηκονόμου Evelyn «Evy» Carnahan.Τη σκηνοθεσία του νέου φιλμ έχουν αναλάβει οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett του δημιουργικού διδύμου Radio Silence, γνωστοί για την ανανέωση του franchise Scream. Το σενάριο υπογράφει ο David Coggeshall, ενώ οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν απόρρητες.Η ιστορία της κινηματογραφικής σειράςΗ πρώτη ταινία The Mummy κυκλοφόρησε το 1999 και σύστησε το κοινό στον Rick και την Evy, που ερωτεύονται ενώ προσπαθούν να σταματήσουν έναν αρχαίο Αιγύπτιο ιερέα που ζωντανεύει κατά λάθος. Το The Mummy Returns ακολούθησε το 2001, με το ζευγάρι πλέον παντρεμένο και τον 8χρονο γιο τους να μπαίνει στη δράση, αντιμετωπίζοντας τον ίδιο κακό και τον πολεμιστή Scorpion King. Ο Brendan Fraser επέστρεψε στο The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor το 2008, όμως η Rachel Weisz όχι. Τον ρόλο της Evy ανέλαβε τότε η Maria Bello, με τη δράση να μεταφέρεται στην Κίνα.