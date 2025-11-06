Μάργκαρετ Άτγουντ: «Δεν μπορείς να λες: Είμαι φεμινίστρια, πρέπει να ρίξουμε όλους τους άντρες από τον γκρεμό»
MARIE CLAIRE

Μάργκαρετ Άτγουντ: «Δεν μπορείς να λες: Είμαι φεμινίστρια, πρέπει να ρίξουμε όλους τους άντρες από τον γκρεμό»

Η συγγραφέας («Η Ιστορία της Θεραπαινίδας») σε νέα συνέντευξή της μετά την κυκλοφορία του αυτοβιογραφικού βιβλίου της, «Book of Lives»

Μάργκαρετ Άτγουντ: «Δεν μπορείς να λες: Είμαι φεμινίστρια, πρέπει να ρίξουμε όλους τους άντρες από τον γκρεμό»
Η Margaret Atwood, συγγραφέας μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Η Ιστορία της Θεραπαινίδας», που μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση, στη σειρά «Handmaid’s Tale», κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο «Book of Lives» και έδωσε μια νέα συνέντευξη στο BBC, όπου μίλησε για τον φεμινισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης