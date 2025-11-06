Μάργκαρετ Άτγουντ: «Δεν μπορείς να λες: Είμαι φεμινίστρια, πρέπει να ρίξουμε όλους τους άντρες από τον γκρεμό»

Η Margaret Atwood, συγγραφέας μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Η Ιστορία της Θεραπαινίδας», που μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση, στη σειρά «Handmaid’s Tale», κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο «Book of Lives» και έδωσε μια νέα συνέντευξη στο BBC, όπου μίλησε για τον φεμινισμό.