Το μπλουζάκι της Τζένιφερ Λόρενς που προκάλεσε έκπληξη στη Σίσι Σπέισικ - Δείτε το βίντεο με την αντίδρασή της

Συνέντευξη με αφορμή τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί έδωσε η Jennifer Lawrence στο entertainmenttonight.com, παρέα με τη συμπρωταγωνίστριά της και γνωστή η ηθοποιό, Sissy Spacek.Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως έχουν αναπτύξει μια πολύ όμορφη σχέση. Μάλιστα, σε κλιπ που δημοσιεύτηκε στα social media του μέσου, η Sissy Spacek δήλωσε πως η κίνηση της της Jennifer Lawrence να εμφανιστεί με T-Shirt που έχει πάνω το πρόσωπό της την τιμά πολύ.Για την ακρίβεια η Jennifer Lawrence φόρεσε ένα μπλουζάκι που σχεδίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior, Jonathan Anderson. Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός έψαχνε vintage T-shirt με το πρόσωπο της συναδέλφου της πάνω, μέχρι που σχεδιαστής έφτιαξε ένα εξ αρχής.«Είναι μεγάλη τιμή. Η στιγμή που περπάτησε στον χώρο φορώντας το, ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη», είπε η Sissy Spacek, η καριέρα της οποίας μετρά πάνω από 50 χρόνια. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ των οποίων ένα Όσκαρ, τρεις Χρυσές Σφαίρες και ένα Βραβείο Σωματείου Ηθοποιών (Screen Actors Guild Award), καθώς και υποψηφιότητες για τέσσερα Βραβεία BAFTA, τρία Primetime Emmy Awards και ένα Grammy Award. Για τη συνολική της προσφορά στη βιομηχανία του κινηματογράφου τιμήθηκε το 2011 με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.